الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي وقعا اتفاقا لتقاسم السلطة

وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع المجلس الإنتقالي اتفاقا لتقاسم السلطة في جنوب البلد الغارق في الحرب.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض في حفل التوقيع إن الاتفاق "مرحلة جديدة في استقرار اليمن ستكون المملكة معكم فيه كما كانت دوما"، مشيرا الى "أننا عملنا على رأب الصدع بين الجهات اليمنية".
وشدد على أن "المملكة حريصة على وحدة واستقرار اليمن وهدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية"، موضحا أن "اتفاق الرياض سيفتح الآفاق أمام الحل السياسي المنشود"، منوها بـ"ما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنودنا البواسل وزملائهم من بقية دول التحالف".
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