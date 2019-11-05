الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية لاحتجاجات العراق

افتت ​الأمم المتحدة​ إلى "رصد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الموجة الثانية من ال​احتجاجات​ في ​العراق​"، معتبرةً أن "قوات الأمن أبدت قدرا أكبر من ضبط النفس مما كان عليه سابقا".

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