أفادت وكالة "إيرنا" ال​إيران​ية بأن "إيران أبلغت رسميا ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ بخطوتها الرابعة في إطار تقليص التزاماتها ب​الاتفاق النووي​"، موضحةً ان "سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في ​فيينا​ كاظم غريب أباد، أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطاب رسمي بالخطة الرابعة التي تتخذها إيران في تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي"​​​.

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كانت هذه تفاصيل خبر "إيرنا": طهران أبلغت وكالة الطاقة الذرية رسميا بخطوتها الرابعة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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