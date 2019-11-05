أردعي: اجتماع عسكري إسرائيلي قبرصي يوناني لبحث التعاون الأمني في البحر المتوسط

أعلن الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​ أن "اجتماعا عسكريا بين إسرائيل وقبرص و​اليونان​ عقد في قبرص. وترأس الوفد الأمني الإسرائيلي رئيس شعبة التخطيط في الجيش أمير أبو العافية، ورئيس هيئة التخطيط اليوناني، الأدميرال دميتريوس كابولاكوس، وقائد لواء المدرعات القبرصي، العميد ميخائيل بابريس".

وأشار أدرعي الى أنه "التقى رئيس هيئة التخطيط في الجيش الإسرائيلي مع رئيس هيئة الأركان للجيش القبرصي، الجنرال إلياس لاونتاريس"، لافتاً الى أنه "تم بحث التحديات المشتركة في المنطقة، وتعمّقوا في الحاجة للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما فحصوا إمكانيات التعاون المستقبلية في هذا الإطار".

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