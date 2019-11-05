شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: قوانين الانتخابات والإرهاب والأحوال الشخصية على أجندة اللجنة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول .

وقال أبو شقة فى تصريحات له، إن اللجنة عقدت اجتماعا تدارست فيه أولويات عملها طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس وما يحقق طموحات وآمال المواطنين واتساقا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف والتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وطبقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض ابو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم أولويات اللجنة فى مجال التشريع والتى تضمنت 8 محاور، كما يلى:

1- اعادة عرض والبت فى مشروعات القوانين التى تم الانتهاء منها بدور الانعقاد العادى الرابع ولم يتسن عرضها على المجلس .

2- استمرار نظر ومناقشة الموضوعات المحالة إليها خلال أدوار الانعقاد السابقة من الفصل التشريعى الأول دون أن يتسنى لها الانتهاء منها طبقا للاولويات.

3- دراسة وإبداء الرأى فى تعديل وتنقيح القوانين الداخلة في نطاق اختصاصها بحيث تتوافق مع دستور 2014 والتعديلات الدستورية 2019 والتى تمثل استحقاقات دستورية ومن أبرزها قوانين مجلس الشيوخ والنواب وقوانين الد وائر الانتخابية لمجلسى الشيوخ والنواب واللائحة الداخلية للمجلس بما يتوافق مع التعديلات الدستورية، بالإضافة إلى استمرار نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يتحتم تعديلها بما يتفق وصحيح القانون كقانونى المرافعات المدنية والتجارية وحالت إجراءات الطعن أمام النقض، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقوانين الجهات والهيئات القضائية وتمكين المرأة ضد أشكال العنف والأحوال الشخصية والاتجار بالبشر والمواطنة وعدم التمييز وقوانين الهيئات والمصالح المعاونة للقضاء والوساطة والحجز الادارى .

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4- تعديل وتنقيح قانون العقوبات بما يحقق التناسب بين العقوبة والحرم لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.

5- تعديل وتنقيخ بعض أحكام القانون المدني بما يحقق العدالة الناجزة.

6- تعديل وتنقيح بعض أحكام القوانين المتعلقة بصحة المواطنين باعتبارها قضايا أمن قومى.

7- تعديل بعض القوانين المتعلقة لتحفيز الاستثمار وبما يحقق النمو الاقتصادى

8- معاونة المجلس ولجانه فى ضبط صياغة النصوص التشريعية.