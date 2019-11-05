شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات حادة لوزيرة الصحة.. وعبد العال: يجب حضورها لتوضيح قرار تكليف الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال انتقادات حادة لوزيرة الصحة.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عدم التزام الحكومة بإرسال تقارير للمجلس، حول الزيارات التى تقوم بها إلى الخارج، لاسيما وزيرة الصحة لم تقدم شيئا فى هذا الصدد إلى لجنة الشؤون الصحية.

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كذلك اتفق الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على عدم التواصل بين الحكومة والبرلمان، مضيفًا : خرجت علينا وزيرة الصحة بتصريحات أقرب لقرارات تتعلق بتغيير نظام التكليف للطب البشرى، وهذا أمر لا يجوز تغيره بموجب القانون الحالى، إلا بالتواصل مع لجنتى الصحة والتعليم بمجلس النواب.

وتسأل مرشد عن كيفية اتخاذ هذا القرار دون الرجوع إلى مجلس النواب، مضيفًا: "أين الخطة ومراكز التدريب المؤهلة، هذا الأمر فى منتهى الخطورة ولابد من طرحة للحوار المجتمعى الذى يبدأ من لجنتى التعليم والصحة، على الوزيرة أن تأتى لتوضح للمجلس الممثل للشعب هذا القرار".

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور وزيرة الصحة إلى لجنتى التعليم والشؤون الصحية بالبرلمان لعرض تفاصيل هذا القرار.