شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات أمام البرلمان: نتوسع فى ماكينات صرف المعاشات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى ومواجهة الحرب الإلكترونية، يختص بهذا الأمر مركز المعلومات فى مجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب.

ورد الوزير على طلب إحاطة بشأن دور المنظمة العالمية لتكنولجيا الاتصالات والمعلومات، موضحا أنها تعمل تحت رعاية جامعة الدول العربية ومقرها تونس، وتستهدف توفير الآليات الدورية لدعم التعاون بين الدول العربية.

وعقب وزير الاتصالات، على طلبات وأسئلة خاصة بالشركة المصرية للاتصالات، منها طلب بشأن خدمة الانترنت فى قرية بمركز مطوبس كفر الشيخ، فإنه جارى اتخاذ اللازم واستطلاع رأى العملاء والمستهلكين، وسيتم إدراج القرية فى الخطة إذا زاد العملاء عن 150 عميل.

وردا على طلبات إحاطة وسؤال عن سوء خدمات التليفون الأرضى وشبكات المحمول والانترنت، فقال الوزير إن الشركة المصرية تقوم بنشر والتوسع فى نشر الأبراج الخاصة بشبكاتها لتقدم خدماتها ومنها الجيل الرابع، وإنه تم إحلال 52 % من إجمالى الشبكات والألياف حتى عام 2019، وجارى إحلال باقى الشبكات، لتقدم تقدم خدمات التليفون الثابت وتطور البنية التحتية، لافتا إلى أنه تعلق خدمات الانترنت والتليفون الأرضى فى حالة عدم السداد.

وتحدث الوزير عن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتطوير قطاع البرمجيات، مؤكدا أن هناك إجراءات تتخذ لتطوير قطاع البرمجيات، وفتح المجال أمام الشركات العالمية أو الشركات المحلية للاستثمار فى مصر.

ورد الوزير على طلبات إحاطة من النواب بشأن مكاتب البريد، منها طلب للنائب فوزى فتى عن مكتب بريد دروا، بمركز أجا بالدقهلية، موضحا أنه سبق الموافقة على إنشاء مكتب بريد للقرية تم الانتهاء من أعمال التشطيب وجارى اتخاذ الإجراءات للافتتاح، وبشان طلب النائب أحمد العرجاوى، عن مكتب بريد السلام بمركز أبو حمص بالبحيرة، قال إنه تم عمل المعاينة اللازمة، ولا ينطبق عليها الشروط، وعن عدم افتتاح مكتب بريد بأبو حمص، ففيها مكتبى بريد.

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وعن مكتب بريد ساقلتة بسوهاج، وفقا لطلب من النائب زكريا حسان، قال الوزير إنه تعطل عن التنفيذ ثم استأنفت الأعمال بإسنادها إلى شركة أخرى ونفذت 50% وجارى الاستكمال، وبخصوص طلب من النائب نضال السعيد، عن تأخر إنشاء مكتب بريد الإسكان، أوضح أنه جارى تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء فى التنفيذ.

ورد وزير الاتصالات، على طلب إحاطة من النائب أحمد على إبراهيم، عن عدم إنشاء مكتب ريد مؤسسة الزكاة بالمرج، موضحا أنه تم تخصيص قطعة أرض وتبين أنها أملاك دولة وتعذر البناء عليها لأنها رقعة زراعية، وتمت محاولات عديدة للبحث عن موقع مناسب لهذه المنطقة ولكن واجهت مشكلة إثبات ملكية مما يحول دون البناء.

وبشأن طلب من النائب سمير أبو طالب، عن عدم تركيب ماكينات الصرف الآلى بمركز سمالوط بالمنيا، قال الوزير إن جميع المكاتب البريدية فيها ماكينات وجميع الخدمات المالية، وخاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية العالية، ويوجد 23 مكينة فى منطقة المنيا، ومركز سمالوط من المكاتب المرشحة لتركيب ماكينات صراف آلى.

وعن طلب من النائب هشام مجدى، بشأن إنشاء مكتب بريد جزيرة أبو صالح، انتهت الدراسة إلى عدم الموافقة لوجود عبء فى الوصول والتعامل معه، واستخدام معدية مرة كل ساعة، أما عن طلب النائب محمد عباسى، بشأن التوسع فى ماكينات صرف المعاشات، قال الوزير: "يوجد ماكينات صرف معاشات وخدمات أخرى، ويتم التوسع طبقا لخطة موضوعة، جارى الانتهاء من المرحلة الأولى منها".

وردا على طلب إحاطة عن النقص الشديد فى الأجهزة والموظفين، أكد الوزير أن العمالة الحالية مناسبة لحجم العمل والقوة المتاحة تكفى.

وعن طلبات إحاطة من بعض نواب شمال سيناء، انقطاع الشبكات فى سيناء وصعوبة الحصول على موافقة لإنشاء شبكات، أشار الوزير إلى أن هناك اعتبارات أمنية وفى حالة الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة لن تتوانى الوزارة عن تركيب المعدات الخاصة بالشبكات.