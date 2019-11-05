شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مشيداً بوزير الاتصالات: نشط وأداءه جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الوزراء النشيطة، ويؤدى جيداً فى قطاع الإتصالات والبريد، مضيفاً: "من الوزراء النشطة، ومعاه مساعدين على نفس المستوى".

جاء ذلك بعد انتهاء الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة من النواب إلي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فى سياق متصل، طالب وزير الاتصالات، النواب الملتفين حول الوزراء بالجلسة العامة بالإلتزام بمقاعدهم، حيث قال : "كيف تكلمون الوزراء، وهناك زميل أخر يلقى بيانه".

وفى واقعة أخرى، أثنى رئيس النواب علي أداء النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب عن دائرة "نجع حمادى وفرشوط" بمحافظة قنا، بقوله: "عارفك يا فتحى .. أنت نائب خطير، كل موضوع بتجهز له ملف".