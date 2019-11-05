شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: المشروعات القومية للتنمية فى سيناء وصلت لنحو تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لإلقاء عدد من البيانات العاجلة من جانب النواب، بحضور وزير شئون مجلس النواب، أن سيناء تحتل مركز متميز فى المشروعات القومية.
وقد شارك الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان: المشروعات القومية للتنمية فى سيناء وصلت لنحو تريليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.