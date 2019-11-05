شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: المشروعات القومية للتنمية فى سيناء وصلت لنحو تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لإلقاء عدد من البيانات العاجلة من جانب النواب، بحضور وزير شئون مجلس النواب، أن سيناء تحتل مركز متميز فى المشروعات القومية.

وقد شارك الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.