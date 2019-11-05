شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات لـ"النواب": تقرير شهرى حول شبكات المحمول وجزاءات للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إجراء قياسات لتغطية شبكات المحمول على الطرق والمحاور الرئيسية، ويصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقريراً شهرياً حول قياسات الجودة علي الموقع الإلكترونى للجهاز والذى يعكس الأوضاع الحقيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب ومنها المقدم من النائب حمدى السيسى حول شبكات المحمول على الطرق السريعة.

وأضاف، أنه يتم توقيع جزاءات على الشركات المخالفة حال عدم إلتزامها بتحسين الخدمات.

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وحول انقطاع التليفون الأرضى، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يتم التعامل معها من خلال مراكز الشكاوى.

وبالنسبة للطلب المقدم من النائب فتحي قنديل، بشأن أهمية فرض رقابة شديدة لمواجهة الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما وأنها تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية علق الوزير بتأكيد اتفاقه مع حديث الوزير فى هذا الشأن، إلا أن هذا الأمر جهة اختصاصة مركز معلومات مجلس الوزراء.

وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية موسى عضو مجلس النواب ونائب دائرة شرم الشيخ وخليج العقبة، حول تغطية إحدى المناطق الواقعة فى نطاق الدائرة بشبكات المحمول، قال إنه يتم التنسيق مع الشركات حاليا لتوفير التغطية اللازمة.