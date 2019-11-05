شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى" يهاجم "هيئة مياة الشرب".. وإسكان النواب توصى الحكومة ببحث مطالبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا، إن هناك مشكلات عديدة بقطاع مياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلي وجود مشروعات متاخرة في التسليم، مضيفاً : الصيف الماضي شهد مأساه حقيقية لقري أولاد نجم بنجع حمادى من قطع المياه عنهم لشهور، بمعدل 36 قرية بدون نقطة مياه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والتى ترأسها المهندس يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظه قنا.

واضاف قنديل، أن الشركة اسعفت الأزمة بجهاز بلاستر ولكن هذه مسكنات لا جدوى منها ولابد من إنشاء مرشح مياه خاص بأولاد نجم يكون كافى لاحتياجات المواطن، لاسيما وأن المحافظة استلمت منحة قيمتها 500 مليون دولار للتطوير والبنية التحتية، متابعاً: يمكن عمل المرشح من خلال هذة الأموال دون تحميل موازنة الدولة شى ، وتغطية احتياجات المواطنين.

وأعرب قنديل، عن استيائه من عدم إنشاء مرشح الرحمانية رغم وجود متبرع بالتكاليف وقد تم دفعها بالفعل ولم يتم عمل المرشح إلى الآن.

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وفي هذا الصدد، أوصت لجنة الاسكان بعقد اجتماع مع النائب فتحي قنديل ومسئولي المحافظه بقنا ومسئولي شركه مياه الشرب ومسئولي الهيئة يوم الاثنين القادم للرد علي كافه استفسارات الخاصه بتاخر المشروع ، ومناقشة اقتراح قنديل بانشاء مرشح مياه لقري اولاد نجم وعددهم 36 قريه .

وشددت اللجنة على أن يكون لدى اللجنة تقرير يفيد بما تم الوصول ايه في الاجتماع قبل يوم 12 من الشهر الحالى.