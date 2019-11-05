جهة الشمال تصادق على مشروع ميزانية 2020 بإجماع الأعضاء الحاضرين

صادق مجلس جهة الشمال في دورة استثنائية، اليوم الثلاثاء، على مشروع الميزانية لعام 2020 بإجماع الأعضاء الحاضرين، بعد أسبوع من انتخاب فاطمة الحساني على رأس الجهة خلفا لإلياس العماري، وتشكيل مكتب الجديد.
وبلغت الميزانية، المصادق عليها من طرف أعضاء المجلس 825 مليون درهم، تضمنت نفقات التسيير، والتجهيز.
واستهدفت الميزانية التكوين المهني والتعليم، وبرامج للتنمية تستهدف العديد من الجماعات القروية الموجودة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلا عن توسيع الطريق الرابطة بين تطوان والفحص أنجرة، وتمويل الأنشطة الاجتماعية.
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