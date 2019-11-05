قرعة مجموعات كأس “كاف”.. النهضة والحسنية يتعرفان عن خصومها بعد أسبوع

يتعرف فريقا نهضة بركان، وحسنية أكادير، ممثلا كرة القدم الوطنية في مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، على خصومها في دور المجموعات الثلاثاء القادم، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويحتضن مقر “كاف” بالقاهرة الثلاثاء المقبل، عملية سحب قرعة دور المجموعات، بعدما جرت نهاية الأسبوع الماضي، مباريات دور 32 مكرر، علما أن آخر مواجهة عن هذا الدور، ستقام اليوم بين فريق جينيراسيون فوت السنغالي وضيفه ادجوبي من البنين.

وضمن الفريق البرتقالي تأهله الثالث على التوالي إلى دور المجموعات ، عقب تخطيه فوسا جونيور الملغاشي في لقاء الإياب بخماسية نظيفة الأحد الماضي، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة النهضة بهدفين دون رد.

Advertisements

أما غزالة سوس، فتجاوز غرين إيغلز الزامبي، حيث تعادل معه ذهابا بهدف لمثله، قبل أن يهزمه في موقعة الإياب بهدفين مقابل هدف واحد.

وإلى جانب نهضة وبركان وحسنية أگادير، تأهلت لدور المجموعات أندية، بيراميدز والمصري البورسعيدي من مصر، وبارادو الجزائري، ونواذيبو الموريتاني، والنصر الليبي، وإنييمبا وإينوجو رينجرز من نيجيريا، ثم زاناكو الزامبي، وحوريا كوناكري الغيني، وموتيما بيمبي من الكونغو، بالإضافة لسان بيدرو الإيفواري، وبيدفيست الجنوب إفريقي، ودجوليبا المالي.

ويُنتظر أن يكتمل عقد المتأهلين بعد نهاية لقاء جينيراسيون فوت وادجوبي، علما أن الفريق البنيني حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.