الوداد يؤكد اعتراضه على الرجاء ويرغب في حسم “ديربي العرب” على الورق

أكد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الطعن الذي تقدم به النادي لدى الاتحاد العربي لكرة القدم، ضد غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، بسبب إشراك الأخير للاعبه الكونغولي مالانغو، في مباراة ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم السبت الماضي.

وحسب لوائح الاتحاد العربي للعبة، فإنه يتعين على النادي المقدم للطعن، أن يؤكده في أجل أقصاه 48 ساعة من المباراة، وهو الأمر الذي فعله النادي فعلا، من أجل حسم المباراة على الورق، دون الحاجة لمباراة العودة في 23 من الشهر الجاري.

وأكد مصدرب مقرب من الفريق الأحمر، أن هذا الأخير بعث رسالة رسمية للاتحاد العربي، عشية أمس الإثنين، يؤكد فيها اعتراضه.

وكان الوداد قد تقدم باعتراض للاتحاد العربي للعبة، ضد مشاركة الكونغولي بين مالانغو، يوم السبت الماضي، مباشرة بعد انتهاء المباراة.

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واعتبر الفريق الأحمر في اعتراضه المقدم للأمين العام للاتحاد العربي، مشاركة مالانغو مع الرجاء غير قانونية، باعتبار أن الفريق الأخضر توصل برخصة تأهيل اللاعب المؤقتة من الاتحاد الدولي “فيفا” في 17 من شتنبر الماضي، بينما حدد الاتحاد العربي تاريخ 17 من الشهر نفسه، كآخر أجل لقيد اللاعبين للمشاركة في البطولة.

وانتهت المباراة، التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس، بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، حيث تقدم الوداد أولا عن طريق إسماعيل الحداد في الدقيقة 33 من الشوط الأول، قبل أن يعدل للرجاء فابريس نغوما بعد مرور 3 دقائق على بداية الفصل الثاني.

وتقام مواجهة العودة، التي سيكون الوداد هو الطرف المستقبل فيها، يوم 23 نونبر الجاري، وذلك على أرضية ملعب “دونور”.