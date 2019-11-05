نمو قطاع الخدمات الصيني يتراجع لأدنى مستوى منذ 8 أشهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت مؤسسة "كاين/ ماركت" لمديري المشتريات بقطاع الخدمات، اليوم الثلاثاء، مسحا يُشير إلى تباطؤ جدي في نمو قطاع الخدمات الصيني الذي يُعد أحد أهم مصادر دخل الصين.

وأظهر المسح أن ذلك يعود إلى تباطؤ طلبيات التوريد الجديدة وانخفاض ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في 15 شهرا، بسبب احتدام الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر "كايشن/ ماركت"، بقطاع الخدمات الصيني لأدنى مستوى منذ ثمانية أشهر إلى 51.1 الشهر الماضي، ليبلغ نفس مستوى شباط/ فبراير الماضي، انخفاضا عن 51.3 في أيلول/ سبتمبر أيلول.

وظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري منذ أواخر 2005.

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وتعول بكين على قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من نصف اقتصادها، في تعويض بعض تباطؤ الطلب المحلي والعالمي على السلع المصنعة، في ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

يشير هذا الانخفاض إلى ضغط واسع النطاق على قطاع الخدمات، بعد تراجع قراءة شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لمؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ شباط/ فبراير 2016، وفقا لما نشره المكتب الوطني للإحصاءات.

وشهدت طلبيات التوريد الجديدة أبطأ وتيرة نمو لها منذ شباط/ فبراير، مع استمرار ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام والوقود بوتيرة أسرع من الأسعار، بما يشير إلى ضغوط أكبر على هوامش الربح.

وارتفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الصناعة والخدمات الذي أُعلن يوم الثلاثاء أيضا إلى 51.9 في أيلول/ سبتمبر، مدفوعا بالنشاط الصناعي الذي زاد على غير المتوقع إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين.