ولي العهد السعودي يشيد بتضحيات الإمارات الجليلة في اليمن

أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية.

وقال ولي العهد السعودي، في كلمة خلال مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي: "أنوه بما قدمته الإمارات من تضحيات جليلة في الساحة اليمنية لنصرة الشعب اليمني مع بقية دول التحالف".





وأضاف: "سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتفويت الفرصة على كل من يريد الشر لليمن".

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وتابع ولي العهد السعودي: "إن حكمة الشعب اليمني تسمو فوق التحديات".

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، رعت المملكة العربية السعودية، مشاورات في مدينة جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل توحيد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية، وتجاوز الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن أواخر أغسطس/آب الماضي.

ويضمن "اتفاق الرياض" حلولا جذرية لكل المشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية التي تفاقمت داخل صفوف الشرعية خلال الأشهر الماضية، بما يضمن توحيد القرار وحضور الدولة ومؤسساتها بكافة المحافظات المحررة.

وبموجب الاتفاق، سيتم تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء الحالي، الدكتور معين عبدالملك.

ومن المقرر أن تعود الحكومة الحالية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أسبوع من توقيع الاتفاق من أجل صرف مرتبات موظفي الدولة، على أن يتم تشكيل حكومة الكفاءات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، حسب مصادر لـ"العين الإخبارية".