ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي يؤكدان أهمية اتفاق الرياض

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي أهمية اتفاق الرياض بشأن اليمن.

جاء ذلك خلال اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعاصمة السعودية الرياض.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض، بما يحقق أمنها واستقرارها.

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ووقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، "اتفاق الرياض" ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

حضر مراسم التوقيع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.



كذلك حضره المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، وجميع سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.

وجه "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضربة موجعة للمخططات الإخوانية التي عملت طيلة الفترة الماضية على تغذية شق الصف اليمني، خدمة للانقلاب الحوثي.