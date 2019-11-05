جريفيث مشيدا باتفاق الرياض: خطوة مهمة لتسوية النزاع باليمن

جانب من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

هنأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، الثلاثاء، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على توقيع اتفاق الرياض.

وأكد جريفيث أن "توقيع اتفاق الرياض خطوة مهمة في جهودنا الجماعية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما يرسم ملامح المرحلة المقبلة".



وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن: "أعبر عن امتناني للسعودية، لتوسطها في إبرام اتفاق الرياض".

Advertisements

والثلاثاء، وقعت الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض"، ما يدشن لمرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.



وحضر مراسم توقيع الاتفاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

كذلك حضره المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، وجميع سفراء الدول الـ18 المعتمدين لدى اليمن.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، رعت المملكة العربية السعودية مشاورات في مدينة جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل توحيد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية، وتجاوز الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر أغسطس/آب الماضي.