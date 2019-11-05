البرلمان العربي عن اتفاق الرياض: وحّد الصف وحفظ الدماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي عالياً نجاح جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الامارات للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام.

وقال السلمي، في بيان له، إن الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام تعبر عن حرصها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيدا عمليا على الدور البناء الذي تلعبه السعودية حفظاً للدماء وتوحيداً للصف وجمعاً للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية لإنهاء الأزمة وإتمام الاتفاق المهم بين أبناء الشعب اليمني، يؤكد مواقف المملكة الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري لها في ظل المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم العربي من تحديات ومخاطر جسيمة.



وأشار إلى أنه يؤكد كذلك حرص السعودية على وحدة الصف وتوحيد المواقف العربية والإسلامية ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والاسـلامية.

وجدد السلمي موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للسلطة الشرعية في اليمن لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي ضد الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، مُشيداً باستجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة السعودية للمصالحة وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية لتخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن.