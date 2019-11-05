"الانتقالي الجنوبي": اتفاق الرياض يكسر تمدد إيران في اليمن

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس قاسم الزبيدي، أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، سيمكن من تحقيق انتصارات جديدة وسيكسر التمدد الإيراني في البلاد.

وقال الزبيدي، في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية، قبيل توقيع الاتفاق، الثلاثاء، إن "هذا الاتفاق يؤسس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة المملكة، وذلك لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، ورفع المعاناة عن شعبنا، وكبح مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني".

وأضاف: "نثق بشكل مطلق في حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، لذلك كنا حريصين على نجاح وساطة المملكة وجهودها من أجل السلام".

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ولفت إلى أن "السعودية تصنع اليوم سلاماً جديداً في المنطقة، في وقت بات الأمل فيه ضعيفاً في إيجاد حلول للأزمات والقضايا العالقة في الشرق الأوسط".

وتابع: "أعتقد أن الحكمة والخبرة السياسية والثقل الإقليمي والدولي للمملكة كفيل برعايتها للحوارات وصناعتها للسلام في المنطقة، وللمملكة تاريخ مشرّف في رعاية جهود السلام".

واسترد: "نوقع اليوم على اتفاق عادل، حافظنا فيه على ثوابتنا الوطنية التي تضمنتها وثائقنا ومشروعنا السياسي كمجلس انتقالي جنوبي يحمل قضية شعب الجنوب، وبنفس الوقت أسسنا من خلال الاتفاق آلية تنظم العلاقة بالشرعية وتعالج الأخطاء التي واكبت المرحلة السابقة".

وشدد على أنه "من اليوم سيتم توجيه وتركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة مليشيا الحوثي، ولا شك أن تنفيذ اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الإيراني".