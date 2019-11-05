انطلاق مراسم توقيع اتفاق الرياض بشأن اليمن

انطلقت بالعاصمة السعودية، الثلاثاء، مراسم التوقيع على "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتدشين مرحلة جديدة من وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ويحضر مراسم التوقيع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وفي بداية مراسم التوقيع، قال ولي العهد السعودي، في كلمة له، إن حكمة الشعب اليمني تسمو فوق التحديات.

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وأكد ولي العهد السعودي السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتفويت الفرصة على كل من يريد الشر لليمن.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، رعت المملكة العربية السعودية مشاورات في مدينة جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، من أجل توحيد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية، وتجاوز الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن أواخر أغسطس/آب الماضي.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن العاصمة السعودية الرياض ستحتضن، مساء الثلاثاء، توقيع الاتفاق الذي جاء ثمرة لمشاورات مكثفة استمرت أكثر من شهر، وذلك بحضور واسع من قيادات دول التحالف العربي.

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وقت سابق الثلاثاء، إلى السعودية.