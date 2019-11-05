سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

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العين الإخباريةالثلاثاء 2019/11/5 11:20 ص بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في مصر
انخفض سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في التعاملات الصباحية داخل شركات الصرافة والبنوك، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 16.07 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر المنصرم بنحو 13 قرشا كاملة، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي عند 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.
ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017، وفقا لحسابات رويترز التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
أعلى سعر للدولار في مصر
وجاء أعلى سعر للدولار في مصر في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.11جنيه للشراء و16.20 للبيع.
أقل سعر للدولار في مصر
أما أقل سعر للدولار في مصر فتم تسجيله في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.
تفاوت سعر الدولار في البنوك المصرية
وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، بلغ سعر الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وعودة والبركة الشركة المصرفية العربية والعربي الأفريقي والمصري الخليجي وقناة السويس والمصرف المتحد والأهلي اليوناني.
بينما سجل سعر الدولار 16.08 جنيه للشراء و16.18 للبيع في بنوك المصري لتنمية الصادرات وبلوم
أسعار العملات العربية والدولية
وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل سعر اليورو 17.88 جنيه مقابل 18.08 جنيه للبيع، وسجل الإسترليني 20.72 جنيه للشراء 20.86 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.76 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع.
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