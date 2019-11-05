باريس تحض طهران على "العودة عن قراراتها" استئناف أنشطة نووية مجمدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة تعبيرية حضت فرنسا الثلاثاء ايران على "العودة" عن قرارها استئناف انشطة تخصيب يورانيوم بشكل ينتهك اتفاق عام 2015 الذي يحدد اطر برنامجها النووي. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية "نبقى ملتزمين بالاتفاق النووي ونحض ايران على العودة عن قراراتها المخالفة للاتفاق" وذلك بعدما اعلنت طهران استئناف انشطة تخصيب في مصنع فردو.

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