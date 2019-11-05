شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الإنتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

جرى اليوم في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي بحضور رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان .

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ووقع الإتفاقية عن جانب الحكومة، نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم الخنبشي، وعن جانب الإنتقالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، الدكتور، ناصر الخبجي .

وجرى التوقيع على الإتفاقية بحضور ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين اليمنيين وسفراء الدول العربية والأجنبية .