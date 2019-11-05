شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أمني لرئيس الوزراء العراقي لفرض الأمن والاستقرار في البلاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد)

عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد اجتماعا أمنياً، اليوم (الثلاثاء) ضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزيري الدفاع والداخلية وعدداً من القادة الأمنيين.

وتركز البحث خلال الاجتماع، بحسب بيان صحفي حكومي، حول فرض الأمن والنظام والاستقرار في عموم البلاد، وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية، وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين، كما بحث المجتمعون تطورات الأوضاع في العراق ودعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية.