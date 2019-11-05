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البنك المركزي يعلن الأحد أجازة رسمية بالقطاع المصرفي بمناسبة المولد النبوي

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أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في كل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر 2019، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال البنك المركزي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "تقرر تعطيل العمل يوم الأحد، على أنَّ يستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019".

 

 

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