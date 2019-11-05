أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في كل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر 2019، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وقال البنك المركزي، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "تقرر تعطيل العمل يوم الأحد، على أنَّ يستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2019".
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يعلن الأحد أجازة رسمية بالقطاع المصرفي بمناسبة المولد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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