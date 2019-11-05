النشرة: الجيش يفتح طرقات غزة جب جنين والمرج في البقاع الغربي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بان "​الجيش اللبناني​ عمل على فتح طرقات ​البقاع​ الغربي من ​المرج​ بر الياس غزة مثلث كامد اللوز الصويري ورفع الخيم عن الطرقات والسواتر الترابية حيث لاقت خطوة الجيش ترحيباً من الناس والمتظاهرين بعودة الحياة الطبيعية الى البقاع وفتح الطرقات".

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