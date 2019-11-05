الجيش: توقيف إرهابي متهم بالاعتداء على دورية للجيش في 2013 وبنقل إرهابيين من لبنان وإليه

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - ​مديرية التوجيه​، أنّ "قوة خاصة من ​مديرية المخابرات​ أوقفت الإرهابي نايف صالح رايد الملقب بـ"الأقرع"، والمتّهم بالاعتداء على دورية للجيش اللبناني الّذي أدّى إلى استشهاد ضابط ورتيب بتاريخ 1 شباط 2013 في بلدة عرسال. وقد ساهم في تأمين انتقال العديد من الإرهابيين من لبنان وإليه، وهو مرتبط بأحد أكبر إرهابيّي ​مخيم عين الحلوة​ ويعمل لوجستيًّا لصالحه".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بحقّ الموقوف العديد من بلاغات خلاصات الأحكام الصادرة عن ​المحكمة العسكرية​ بجرائم إرهاب وتأليف عصابة إرهابية، القيام بأعمال إرهابية وتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتزويدها للإرهابيين"، موضحةً أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص".