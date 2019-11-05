الجيش: توقيف إرهابي متهم بالاعتداء على دورية للجيش في 2013 وبنقل إرهابيين من لبنان وإليه

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "قوة خاصة من مديرية المخابرات أوقفت الإرهابي نايف صالح رايد الملقب بـ"الأقرع"، والمتّهم بالاعتداء على دورية للجيش اللبناني الّذي أدّى إلى استشهاد ضابط ورتيب بتاريخ 1 شباط 2013 في بلدة عرسال. وقد ساهم في تأمين انتقال العديد من الإرهابيين من لبنان وإليه، وهو مرتبط بأحد أكبر إرهابيّي مخيم عين الحلوة ويعمل لوجستيًّا لصالحه".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بحقّ الموقوف العديد من بلاغات خلاصات الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بجرائم إرهاب وتأليف عصابة إرهابية، القيام بأعمال إرهابية وتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتزويدها للإرهابيين"، موضحةً أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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