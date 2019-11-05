أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 9 مواطنين أميركيين على الأقل، بينهم 6 أطفال في هجوم على طريق سريع في ولاية سونورا، الحدودية شمال غربي ​المكسيك​"، موضحةً أن "هناك ثمانية ناجين على الأقل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 9 أميركيين بينهم 6 أطفال جراء إطلاق نار بالمكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.