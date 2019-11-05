الهلال الأحمر الإماراتي افتتح وحدات سكنية جديدة ومدرسة بجزيرة سقطرى اليمنية

افتتحت هيئة ​الهلال الأحمر الإماراتي​، مرحلة جديدة من مشاريعها التنموية في جزيرة سقطرى ​اليمن​ية، فقد قام وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يرافقه عدد من المسؤولين اليمنيين، بافتتاح جانب من المشاريع الّتي تضمّنت تدشين مرحلة جديدة من مدينة الشيخ زايد، اشتملت على 22 وحدة سكنية، ليبلغ عدد الوحدات السكنية الّتي تمّ افتتاحها حتّى الآن 183 وحدة، من أصل 361 وحدة سكنية تمثّل العدد الإجمالي للمساكن المزمع إنشاؤها في المدينة.

كما افتتح الوفد مدرسة " عطايا" في الجزيرة، الّتي تم تمويلها من ريع معرض " عطايا" الخيري الّذي تنظّمه الهيئة سنويًّا، ويخصّص ريع كل دورة من دوراته لدعم قضايا إنسانيّة وتنمويّة حيويّة.

وكانت الهيئة، قد بدأت تنفيذ توجيهات القيادة الإماراتية، بإنشاء عدد من المشاريع التنموية الحيوية، في أعقاب الأعاصير المتتالية الّتي ضربت سقطرى خلال الأعوام الماضية.