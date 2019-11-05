عريقات يدعو المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال​فلسطين​ية ​صائب عريقات​، ​المجتمع الدولي​، إلى "إنجاح ​الانتخابات​ الفلسطينية، خاصة في مدينة ​القدس​ المحتلة" كما دعا "الدول ​المحبة​ للسلام أن يكونوا شركاء مع فلسطين من أجل ضمان إنجاح الانتخابات، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، وخاصة في القدس المحتلة، وتمكين الناخبين من التسجيل والتصويت دون تهديد وترهيب من سلطة الاحتلال الإسرائيلية".

ولفت إلى أنه "على الرغم من الوضع في ​قطاع غزة​ الناتج عن استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي غير القانوني، فإننا نهدف إلى التغلب على أية عقبات أمام العملية الديمقراطية والمضي قدما فيها"، موضحاً أنه "لا يمكن المضي بعملية الانتخابات دون مشاركة جميع الناخبين ​الفلسطينيين​".