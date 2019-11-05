ولايتي: لم نتدخل في العراق ونعرف الجهات الدولية التي تحرض على الاقتتال

لفت مستشار المرشد ال​إيران​ي للشؤون الدولية، ​علي أكبر ولايتي​ إلى انه "لدى ​ايران​ معلومات حول تحريض ​الولايات المتحدة​ و​السعودية​ و​الإمارات​ وإسرائيل على الاقتتال في ​العراق​"، مشيراً إلى أن "هذه الدول تريد "امتطاء الموجة في العراق و​لبنان​، لإخراج المطالب الشرعية للشعبين اللبنانب والعراقي عن مسارها الصحيح".

وأوضح أن "​طهران​ تعلم أن "بعض العناصر من ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ وبعض العناصر التابعة للسعودية والإمارات والكيان الصهيوني، يعملون على مصادرة المطالب المحقة للشعب ويحرضون على الاقتتال بين أطياف الشعب العراقي"، مشيراً إلى أم "إيران لم تتدخل في الشأن الداخلي العراقي على الإطلاق".

وأشار إلى "إننا نحترم كل ما تقرره ​السلطة​ التشريعية والسلطة التنفيذية في العراق، ونعتبر أن كل من يعمل على إثارة أعمال الشغب لا يريد الخير للشعب العراقي، هؤلاء يقتلون الناس ويحرقون مقرات الأحزاب السياسية في العراق".