أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "​الجيش السوري​ ثبت نقاطه على الحدود السورية التركية من ​القامشلي​ إلى المالكية ب​ريف الحسكة​ لصد ومواجهة ​القوات التركية​ بعد انتشاره في الريف الشرقي ل​مدينة القامشلي​ مرورا ببلدتي القحطانية والجوادية بمسافة أكثر من 120 كم انطلاقا من ​مدينة الحسكة​ وأقام تحصينات هندسية وامن المنطقة المحيطة بهدف حماية الاهالي ضمن الاتفاق الموقع مع قوات قسد وكان قد ثبت نقاطا له في الايام الماضية على محور يمتد بنحو 90 كم في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك ب​ريف اللاذقية​ الشمالي حيث تدور ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والفصائل المسلحة يحاول خلالها الجيش التقدم على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي وسط قصف عنيف بالطيران الحربي والمروحي والمدفعية الثقيلة على محاور تحرك المسلحين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري ثبت نقاطه على الحدود السورية التركية من القامشلي إلى المالكية بريف الحسكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.