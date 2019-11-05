مكتب عبد المهدي: البرلمان والقضاء يدعمان جهود الحكومة بفرض الأمن في العراق

لفت مكتب رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ إلى أن "البرلمان و​مجلس القضاء الأعلى​ يدعمان جهود ​الحكومة​ و​الأجهزة الأمنية​ في فرض الأمن بالبلاد في خضم أزمة ​الاحتجاجات​"، مشيرً إلى "دعم السلطتين القضائية والتشريعية لجهود الحكومة والأجهزة الأمنية بفرض الأمن والاستقرار في عموم البلاد وحماية المتظاهرين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت الإقتصادية وضمان انتظام العمل والدوام وانسيابية حركة المواطنين".

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