دي ميستورا: تركيا وروسيا قادرتان على منع انهيار محادثات سوريا

أكد مبعوث ​الأمم المتحدة​ السابق إلى ​سوريا​، ​ستيفان دي ميستورا​، "الحاجة إلى الاعتماد على كل من ​روسيا​ و​تركيا​ لإقناع جهات المحادثات السورية لمنع انهيارها في حال نشوب مشكلة" واصفاً انطلاق الاجتماع الأول للجنة الدستورية لسوريا، في مدينة جنيف السويسرية الأسبوع الماضي، بـ"بالمهم للغاية".

ولفت إلى أن "روسيا و​إيران​ تمتلكان نفوذا على نظام ​بشار الأسد​، بينما تمتلك تركيا نفوذا على المعارضة، في حال حدوث مشكلة، علينا الاعتماد على روسيا وتركيا بخصوص إقناع الأطراف لمنع انهيار المحادثات"، مشيراً إلى أن "دور روسيا في سوريا مهم للغاية، وراسخ منذ البداية".