مسؤول ايراني: اميركا هي مصدر التهديدات ضد البلاد

أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي ان "اميركا هي مصدر التهديدات ضد البلاد"، مشيراً إلى انه "يجب أن نكون حريصين على عدم إرسال رسالة ضعيفة من الداخل إلى العدو على الإطلاق ، وان نحافظ على اقتدارنا الوطني حتى مع وجود المشاكل".
ولفت إلى ان "التهديدات المحدقة بنا في الآونة الأخيرة قد غيرت توازن القوى في المنطقة وقال ان هذه التطورات قد قادت الى نشوء عصر جديد في غرب اسيا وبتعبير الغربيين ظهور شرق اوسط جديد ايذانا بدخول المنطقة بفترة انتقالية"، مشيراً إلى ان "النتيجة الأولى لهذه التطورات هي أن الولايات المتحدة تستعد لمغادرة المنطقة لأنها لا تملك القدرة ولا الوسيلة للبقاء فيها وذلك لان وجود اميركا هو وجود استعراضي فحسب".
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