النشرة: حراك بعلبك أقام اعتصاما في ساحة خليل مطران

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "حراك بعلبك أقام اعتصاما في ساحة خليل مطران رفعت خلالها اعلام لبنانية ولافتات منددة ب​الفساد​ ومحاسبة الفاسدين وللمطالبة بتشكيل ​حكومة​ من خارج ​السلطة​"، مشيراً لإبى لأنه "تخلل الاعتصام مسيرة يتقدمها الخيول البعلبكية بهدف تعزيز الأصالة البعلبكية في كل خطوة يقوم بها، وبما أن الخيل رمز للعز والاصالة شاركت الخيول في المسيرة التي انطلقت من ساحة المطران جابت شوارع بعلبك وصولاً الى ساحتي السراي وناصر".

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