النشرة: مسيرة سيارات في صيدا تحت تحت شعار "زمر اذا انت مع الثورة"

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن انطلاق مسيرة سيارات من الملعب البلدي، حيث تجوب شوارع المدينة وهي تطلق عنان ابواقها تحت شعار "زمر اذا انت مع ​الثورة​"، على ان تنتهي عند تقاطع ايليا.

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