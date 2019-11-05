ريفي: حزب الله خائف من التغيير ويهوّل على الإنتفاضة والمؤسسات العسكرية والأمنية

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، على أنّ "​حزب الله​" يهوّل على الإنتفاضة والمؤسسات العسكرية والأمنية". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "حزب الله" خائف من التغيير ويواجه ال​لبنان​يين بطبقة سياسيّة يحميها ويتشارك معها في نهب الدولة"، مركّزًا على أنّ "شابات وشباب 17 تشرين أقوى من التهديد والتهويل. أنتم ضمير لبنان".

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