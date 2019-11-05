قاسم هاشم: الموازنة باتت في عهدة لجنة المال والموازنة ومجلس النواب

اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​قاسم هاشم​، الى ان "مشروع ​الموازنة​ لعام 2020 بات في عهدة ​مجلس النواب​ وهو سيسلك طريقه نحو الدرس والمناقشة في ​لجنة المال والموازنة​، فور اعادة تكوين لجان المجلس وهيئة المكتب، حيث ان النظام الداخلي واضح في هذا الصدد"، لافتاً الى ان "مشروع الموازنة وزّع على النواب وبات جاهزا للنقاش".

وفي حديث لوكالة "​أخبار​ اليوم"، نفى هاشم "اذا كان مسار الموازنة ربط بتأليف الحكومة"، موضحا انه "بالنسبة الى تأليف الحكومة، الرئيس ​نبيه بري​ يجري المشاورات اللازمة، وهناك تواصل مع الرئيس ​سعد الحريري​ الذي يزوره وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ بشكل دائم، كما ان ​الاتصالات​ قائمة على اكثر من صعيد وتشمل كل الجهات".

وتوقع هاشم "ان تجري الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة خلال هذا الاسبوع، حيث من المفترض ان توجه الدعوة الى النواب خلال 48 ساعة على ابعد تقدير ومن هو مرشح الكتلة ل​رئاسة الحكومة​"، مشيراً إلى أنه "لم يُحسم الخيار بعد والامر يتوقف على المشاورات الجارية بين مختلف القوى السياسية"، لافتا الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يمثّل احد اكبر الكتل في ​المجلس النيابي​ وهو رئيس حكومة مستقيلة، وهو بالتالي ابرز المرشحين"، مضيفاً "حتى اليوم ليس هناك اي قرار نهائي لان التوجهات لم تُحسم حتى عند الرئيس الحريري الذي لم يتّخذ قراره بعد".