أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير في بيان، ان "شركتي الخلوي بدأت بتسليم بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها (بطاقات التشريج) الى الموزعين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي الصادر عن مصرف لبنان".
وأعاد المكتب الاعلامي نشر أسعار بطاقات التشريج، وهي كالآتي:
TOUCH
USD + VAT ليرة لبنانية
- $ 12.61 19،104 ليرة
- $ 18.94 28،694 ليرة
- $ 25.23 38،223 ليرة
- $ 50.45 76،431 ليرة
- $ 75.68 114،655 ليرة
- $ 257.32 389،839 ليرة
ALFA
USD + VAT ليرة لبنانية
- $ 4.04 6،120 ليرة
- $ 10.09 15،286 ليرة
- $ 16.82 25،482 ليرة
- $ 18.94 28،694 ليرة
- $ 25.23 38،223 ليرة
- $ 30.27 45،859 ليرة
- $ 50.45 76،431 ليرة
- $ 75.68 114،655 ليرة
- $ 151.36 229،310 ليرة
- $257.32 389،839 ليرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب شقير: شركتا الخلوي بدأت بتسليم بطاقات التشريج الى الموزعين بالليرة وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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