مكتب شقير: شركتا الخلوي بدأت بتسليم بطاقات التشريج الى الموزعين بالليرة وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد شقير​ في بيان، ان "شركتي ​الخلوي​ بدأت بتسليم بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها (بطاقات التشريج) الى الموزعين ب​الليرة اللبنانية​ وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي الصادر عن ​مصرف لبنان​".

وأعاد المكتب الاعلامي نشر أسعار بطاقات التشريج، وهي كالآتي:

TOUCH

USD + VAT ليرة لبنانية

- $ 12.61 19،104 ليرة

- $ 18.94 28،694 ليرة

- $ 25.23 38،223 ليرة

- $ 50.45 76،431 ليرة

- $ 75.68 114،655 ليرة

- $ 257.32 389،839 ليرة

ALFA

USD + VAT ليرة لبنانية

- $ 4.04 6،120 ليرة

- $ 10.09 15،286 ليرة

- $ 16.82 25،482 ليرة

- $ 18.94 28،694 ليرة

- $ 25.23 38،223 ليرة

- $ 30.27 45،859 ليرة

- $ 50.45 76،431 ليرة

- $ 75.68 114،655 ليرة

- $ 151.36 229،310 ليرة

- $257.32 389،839 ليرة".