أمريكا تنسحب رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحابها رسميا من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وقرر ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق رغم الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر معدلات قياسية أو قاربتها، حسب «سي إن إن».

وأعلن القرار وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مشددا على ما كان ترامب أعلنه عام 2017 بأن الاتفاق «فرض أعباء اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة».

وقال بومبيو، في بيان، إن أمريكا تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة، وأنها ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية.