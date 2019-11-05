شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لـ"النواب": هناك استجوابات ستناقش قريبا..وتفعيل كل أدواتنا الرقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجلسات المُقبلة ستشهد تفعيل كافة الأدوات الرقابية التى كفلها الدستور واللائحة للبرلمان، بدءً من السؤال وطلب الإحاطة نهاية بالاستجواب، وأضاف "هناك كذا استجواب سيتم مناقشتها قريبا".

وأوضح عبد العال، أن الجلسات المقبلة للمجلس ستشهد كذلك إقرار بعض التشريعات الهامة ومنها مشروعات قوانين مجلسى النواب والشيوخ والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، مضيفا: "هذه القوانين مطلوبة منننا وتمثل أهمية للمواطنين، وكل الأدوات الرقابية بدءً من السؤال انتهاءا بالاستجواب سيتم تفعيلها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُوجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.