شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة حلوان تطالب الحكومة بسرعة البدء فى إعادة بناء كنيسة مارجرجس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بسرعة استخراج التراخيص اللازمة للبدء فى إعادة بناء كنيسة مارجرجس فى حلون، لافتة إلى أنها تقدمت ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن بطء استخراج الترخيص اللازمة للبدء فى إعادة بناء الكنيسة.

وقالت عبد العزيز، إن الوحدات المحلية تلقى بالمسئولية الموظفين دون اتخاذ قرار حازم فى هذا الصدد رغم مرور ما يقارب من شهر على الحادث متسائلة: من المسئول عن جعل أى شخصية طبيعية أو اعتبارية تيأس من سلك المسلك الشرعى لاستخراج التراخيص.

وطالبت دينا عبد العزيز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كنيسة مارجرجس لاستيعاب مصليها قبل أعياد الميلاد .