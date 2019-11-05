شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ"عربية البرلمان" مع جمعيات صداقة بربمانية بالأردن والعراق وعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشارت إلى سعى مصر لدعم وتعزيز العلاقات مع هذه الدول فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها وذلك فى سبيل دعم التعاون العربى والارتقاء به نحو أفاق أرحب.

ذكرت لجنة الشئون العربية فى بيان لها اليوم، إنها عقدت ثلاثة اجتماعات برئاسة النائب أحمد رسلان خلال الفترة من 3- 5 نوفمبر 2019 مع جمعيات الصداقة البرلمانية بين مصر وعددا من الدول العربية، حيث عقدت اجتماع لجمعية الصداقة البرلمانية العُمانية برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم خلال يوم الأحد 3 نوفمبر 2019.

وعقدت اجتماع لجمعية الصداقة البرلمانية العراقية برئاسة النائب اللواء جمال محفوظ خلال يوم الاثنين 4 نوفمبر 2019.

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بينما عقدت اجتماع لجمعية الصداقة المصرية الأردنية برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة خلال يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019.

وأشارت اللجنة إلى انه جرى خلال الاجتماعات اختيار هيئات مكاتب الجمعيات، كما تم عرض خطط عمل الجمعيات خلال الفترة القادمة.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إنشاء جروبات على الواتس أب لهذه الجمعيات يضاف بها سفيرنا بالدولة لتسهيل التواصل بين الجمعية والمسئولين.