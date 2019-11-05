شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: هناك أشخاص يريدون إسقاط الدولة قبل المراجعة الدورية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس النواب يساند اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لاستعراض تقرير مصر خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأوضح "عابد"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، أن اللجنة أعدت مذكرة حالة حقوق الإنسان فى مصر قبيل المراجعة الدورية الشاملة التى ستنعقد فى جنيف خلال الأيام المقبلة، قائلا فى كلمته أمام الجلسة: "كلجنة حقوق الإنسان أتحدث فى أمر جلل، ومعى مذكرة يمكن أن توزع على زملائى، وكل شخص له حرية الرأى والتعبير، لكن لما نعلم أن مصر خلال يوم 13 من شهر نوفمبر الحالى، سوف تخوض فى لمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، المراجعة الدورية الشاملة، يعنى استعرض دورى شامل، لما قدمته الدولةمن إجراءات وإنجازات خلال 4 سنوات، وتقرير مصر سيعرضه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب".

وتابع "عابد": "هذا المؤتمر يشارك فيه حشد من الدول الأوروبية، وأعلم أن هناك دول حجزت فنادق كاملة لمنظمات مشبهوهة تسعى لإسقاط مصر، وأشخاص يعملون ضد الدولة المصرية".

وأوضح "عابد"، أن المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الإنسان أشارت لما تحقق من إنجازات فى كل المجالات، وهناك إنجازات الإعلام لم يشر لها من قريب ولا من بعيد، قائلا: "الجميع داخل مجلس النواب مكفول له حرية التعبير، والمعارضة والأغلبية يتحدثون داخل القاعة، وحق المعارضة مكفول، لكن من آليات التحقق من المعلومات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عن سجل الدولة فى مجال حقوق الإنسان بمعلومات موثوق فيها، والتقارير الصادرة من مجلس النواب التى يتم إعلانها خلال وسائل الإعلام".

واستطرد: "خلال الفترة القادمة كل اللى عملناه ممكن تصريح واحد يخرج غير مسئول يجهض ما فعلته الدولة خلال 4 سنوات من تنمية وإنجازات، ونحن كمجلس نساند هذه اللجنة التى يترأسها المستشار عمر مروان، لأنها مساندة لمصر".

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