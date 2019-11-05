شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية مُشتركة لبحث أزمة بوار الأراضى وارتفاع أسعار المياه بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لبحث أزمة بوار بعض الأراضى بمحافظة الوادى الجديد وارتفاع تكلفة أسعار المياه بالمحافظة، بشكل عاجل، وإعداد تقرير مفصل لعرضه على المجلس للوقوف على الأسباب.

وأوضح عبد العال أن ذلك بناءً على طلب من نواب محافظة الوادى الجديد، لافتا إلى أنه عقد اجتماع بالأمس مع نواب المحافظة لتضررهم من تعرض بعض أراضى المحافظة للبوار وارتفاع أسعار المياه، موضحا أنهم طالبوا المجلس ببحث سبل الحل بسرعة.

وأضاف عبد العال أنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على مشكلات المحافظات بشكل عام، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وافق على الجلوس وفقا لجدول محدد مع نواب كل محافظة على حدة، مشيرا إلى أنه سيبدأ بمحافظة الوادى الجديد ويتبعها باقى المحافظات.

وفى سياق آخر، أحال الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُوجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.