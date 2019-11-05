شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مشتركة من "المرور" و"هيئة الطرق" لحل أزمة دوران "إسكندرية-الصحراوى" والان مع تفاصيل الخبر
وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن الأزمة تسببت فى زيادة أجرة الأتوبيسات الخاصة بالمدارس إلى ثلاثة أضعاف السعر، وخاصة مع دخول العام الدراسى الجديد، مما زاد من أعباء المواطنين حيث أن الدوران أبعد المسافة نحو 20 كيلو متر، وكذلك إعاقة سيارات الإسعاف على إسعاف المصابين بأى حادث على الطريق.
وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة الطرق والإدارة العامة للمرور، على أن تجتمع الأسبوع المقبل، فى أول اجتماع للجنة النقل والمواصلات، لعرض البدائل وإمكانية تنفيذها، خلال مناقشة اللجنة لطلبات إحاطة أخرى.
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