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لجنة مشتركة من "المرور" و"هيئة الطرق" لحل أزمة دوران "إسكندرية-الصحراوى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله وكيل اللجنة، حول غلق الدوران الواقع على طريق إسكندرية-القاهرة الصحراوى أمام مدخل زاوية سيدى عبد القادر للقادم من الإسكندرية، وعدم فتح الدوران البديل.

 

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن الأزمة تسببت فى زيادة أجرة الأتوبيسات الخاصة بالمدارس إلى ثلاثة أضعاف السعر، وخاصة مع دخول العام الدراسى الجديد، مما زاد من أعباء المواطنين حيث أن الدوران أبعد المسافة نحو 20 كيلو متر، وكذلك إعاقة سيارات الإسعاف على إسعاف المصابين بأى حادث على الطريق.

 

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة الطرق والإدارة العامة للمرور، على أن تجتمع الأسبوع المقبل، فى أول اجتماع للجنة النقل والمواصلات، لعرض البدائل وإمكانية تنفيذها، خلال مناقشة اللجنة لطلبات إحاطة أخرى.

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