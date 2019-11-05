شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان بالجلسة العامة: "وزير الزراعة غير مسئول.. لا يعرف الزراعة ولا الفلاح" والان مع تفاصيل الخبر
واستنكر وكيل مجلس النواب فى كلمته، المغالاه فى تثمين الأرض التى اشتراها المزارعون من مشروع شباب الخريجين، مطالباً بإعادة تثمين الأرض بشكل يناسب الطبقة الاجتماعية لهم، مشيراً أن هذه المشكلة يعانى منها المزارعون من المناطق الأكثر فقراً فى أكثر من 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بعد شرائهم الأراضى من مشروع شباب الخريجين، لأكثر من مرة.
وأوضح وكيل البرلمان: "اشتروا الأرض من الشباب، ثم دفعوا الأقساط بديلاً عنهم، ثم تقول الدولة الآن أن هذه الأراضى كانت حق انتفاع للشباب، وتطلب منهم مبالغ طائلة لتمليك الأرض، وهم ليسوا مستثمرين ولكنهم مزارعون من الطبقات الأكثر فقراً".
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