شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعفاء دور العبادة من الكهرباء والمياه..نائب: مش هندفع تمن الركعتين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "عبد الستار" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أنه لا ينبغى أن يدفع الناس ثمن صلاتهم، متابعاً: "امتى هنبطل شمط فى العباد، مش معقول كل اللى يتوضوا هيدفع تكلفة وضوء، اللى هيصلى ركعتين يدفع تمنهم".
وطالب النائب، رئيس الوزراء بإصدار قرار عاجل بإعفاء دور العبادة من رسوم خدمات المرافق، الكهرباء والمياه.
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