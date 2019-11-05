شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعفاء دور العبادة من الكهرباء والمياه..نائب: مش هندفع تمن الركعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى بمحافظة المنيا، فرض رسوم كهرباء ومياه على دور عبادة، موجهًا رسالة لوزير الأوقاف، معلقا: "ستوب يا وزير الأوقاف، ما تفعله مخالف للشريعة".

وأضاف "عبد الستار" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أنه لا ينبغى أن يدفع الناس ثمن صلاتهم، متابعاً: "امتى هنبطل شمط فى العباد، مش معقول كل اللى يتوضوا هيدفع تكلفة وضوء، اللى هيصلى ركعتين يدفع تمنهم".

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وطالب النائب، رئيس الوزراء بإصدار قرار عاجل بإعفاء دور العبادة من رسوم خدمات المرافق، الكهرباء والمياه.